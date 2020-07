Sondaggi, Fdi supera i 5 Stelle

117 Visite

In un anno Fratelli d’Italia ha guadagnato quasi il 10 per cento (esattamente + 9,4% rispetto a luglio del 2019). E specularmente, l’altro partito di area sovranista, la Lega di Matteo Salvini, ha lasciato sul campo 12 punti. E per la prima volta Fdi tocca il 16%, un punto secco sopra il M5s fermo al 15%. La rilevazione è firmata da Monitor Italia, nato dalla collaborazione tra Agenzia Dire e Istituto Tecnè. Prendendo i dodici mesi come parametro il verdetto è negativo anche per le due forze politiche che sostengono il Governo Conte: il Pd è a -3,4%; M5S a 2,3%. Mantiene intatto il suo elettorato, anzi guadagna qualcosa Forza Italia, con un + 0,3% di consensi in 12 mesi.

La Lega comunque resta al primo posto, con il 24,9%, in calo dello 0,4 rispetto alla scorsa settimana; il Pd al 20,2% ( 0,2%); Fratelli d’Italia al 16,0% (+ 0,2%); M5s al 15,0% (+ 0,3%); Forza Italia al 8,3 (+ 0,1%); la Sinistra al 2,9% (+ 0,2%); Azione al 2,9% (+ 0,1%); Italia viva al 2,7% ( 0,2%); +EU al 1,9% (+ 0,1%); Verdi al 1,6% ( 0,2%). Guardando alle coalizioni il centrodestra toccherebbe quota 49,2% e con questa percentuale le alchimie difensive generate dalle possibili riforme elettorali proporzionaliste potrebbero ben poco.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS