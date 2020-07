Marano, il vicepreside della Socrate: “Covid. Ragazzi, non abbassiamo la guardia”

440 Visite

Mi rivolgo a voi ragazzi, a voi che ho dedicato una vita intera. Vi prego siamo fuori dalla tempesta, ma non ancora possiamo abbassare la guardia il Covid19, é ancora fra noi, per il rispetto che dovete a voi stessi, ai vostri cari, non fate assembramenti, usate la mascherina, questa l’unica strada per ritrovarci nella tanta agognata normalità. Da adesso spetta soprattutto a voi voler uscire da una situazione d’emergenza sanitaria, sarete voi gli artefici delle future vostre sorti, se amate la libertà, gli abbracci, i baci allora ancora un pó di sacrifici con il rispetto di piccole regole come l’uso della mascherina laddove ve né bisogno. Non fare assembramenti e il lavaggio delle mani di frequente. Queste piccole regole assicureranno la salute dei vostri cari genitori e nonni, in particolare per chi ha patologie già esistenti. Mi permetto di fare questo mio umile invito a voi ragazzi perché conosco, dopo tanti anni che mi occupo della vostra formazione il vostro immenso cuore, la vostra anima solidale, il vostro altruismo in particolare in quei ragazzi che a prima vista sembrano più refrattari alle regole, ma che poi sono quelli che hanno un gran senso del dovere civico e del bene comune. Ragazzi, sono oltre 40 anni che mi fido di voi e sono certo che anche stavolta non mi deluderete. A voi le sorti della collettività e il benessere vostro e dei vostri cari, vi abbraccio con l’anima e il bacio del cuore.

VI VOGLIO BENE. Prof Michele Izzo, Vicepreside dell’I.C. Socrate – Mallardo (Marano).













