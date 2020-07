Marano, le prime parole della neo consigliera Susy Santopaolo: “Sicurezza stradale e aree verdi le mie priorità”

330 Visite

Le prime parole di Susy Santopaolo, new entry del civico consesso. L’esponente del Partito democratico, che subentra in Consiglio a Davide Di Luccio, nominato di recente assessore della giunta Visconti, ha già le idee chiare su quali saranno gli obiettivi da perseguire insieme ai suoi compagni di partito. “Innanzitutto mi preme dire che sono onorata di poter rappresentare la mia città nel civico consesso. Lavorerò di concerto con il gruppo consiliare e l’intero partito – spiega la neo consigliera – cercando di portare a compimento i progetti che abbiamo in animo. Tra qualche mese sarò mamma – conclude – e pertanto mi impegnerò, almeno nella prima fase, su due particolari ambiti: la sicurezza stradale, un tema di strettissima e drammatica attualità, e le aree verdi per i bambini”.













