Parco Camaldoli. Manzo (Fdi): De Magistris apra l’intero parco, unitamente ad altri parchi. La deve smettere di prendere in giro i napoletani

Basta con le bugie! De Magistris denuncia di dover tenere i parchi chiusi per mancanza di risorse economiche e di personale per la manutenzione del verde e poi respinge chi vuole aiutare a risolvere tali problemi. La Regione ha dato disponibilità e ha già approvato apposita delibera di impegno di spesa, per utilizzare i disoccupati napoletani. Si perde tempo prezioso. Non si capisce perché il Sindaco di Napoli si oppone alla proposta di dare lavoro e aprire tutti i parchi alla città metropolitana”. E’ quanto afferma il Segretario amministrativo e coordinatore collinare di Fratelli d Italia, Ciro Manzo – Lo abbiamo detto e confermiamo: non daremo tregua al Sindaco di Napoli -sottolinea Manzo– per il quale “l’avvio del progetto dei parchi a verde deve iniziare quanto prima per ridare ai cittadini le aree verdi attrezzate e per collocare a lavoro i tanti giovani napoletani che sono stati specificamente formati in materia ambientale. Le risorse economiche ci sono per garantire la necessaria sicurezza ambientale, così come ci sono i tanti progetti di rivalutazione di intere aree verdi, ecosostenibili, che devono rappresentare, nel rispetto dell’ambiente, anche un volano occupazionale per la città e provincia di Napoli.

