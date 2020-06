Marano, via Ruocco è ormai una discarica. Le telecamere? Il solito annuncio farlocco del Comune

264 Visite

Via Ruocco è ormai una discarica a cielo aperto, come via Pendine-Casalanno. La strada, un tempo nota per i suoi ciliegi e poi oggetto di imponente speculazione edilizia, è stracolma di rifiuti, sversati da incivili, criminali, banditi del sacchetto selvaggio. Di telecamere, nonostante i ripetuti annunci-farlocco del Comune di Marano, nemmeno l’ombra. Ci sono i fondi, fu bandita una gara ma niente: a Marano conta altro…













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS