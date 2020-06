A Marano la realtà supera la fantasia: il sindaco si è inventato la delega alle strisce blu e ai lavoretti fognari per accontentare gli “affamati”

116 Visite

Molti lettori stentano a crederci talvolta. Eppure, cari lettori, spesso la realtà supera e di gran lunga la fantasia. E’ successo anche questo al Comune di Marano, dove un sindaco, Rodolfo Visconti, perda sei mesi in chiacchiere e polemiche per rifare una giunta per poi ufficializzarne quasi identica alla precedente.

Capita che, unico caso al mondo, al Comune di Marano vengano affidate a una neofita della politica, la neo assessore Sabia, una ventina di deleghe e tutta una diversa dall’altra. Dallo sport ai fondi sovracomunali, dalle strisce blu al cimitero, passando per le pari opportunità, spettacolo, new deal, comunicazione.

Sì, avete letto bene: la delega alle strisce blu, scorporate dalla viabilità che resta nelle mani del vicesindaco Paolino D’Alterio. Una delega “creata ad arte” in vista dell’ampliamento delle strisce blu sul territorio e del più che probabile aumento del personale. Ora vi è tutto chiaro? Ora è chiaro il motivo per cui si crea una delega alle strisce blu?

Ma non tutto: l’ineffabile Visconti, alle prese con la fame atavica di alcuni consiglieri e assessori, si è inventato pure la delega alle manutenzioni fognarie e idriche, delega che di solito è compresa nei lavori pubblici affidati però a un altro assessore, tal Antonio Discetti.

Un’altra delega, ai beni confiscati, sarà data a un assessore che fino a poco tempo fa gestiva un bene confiscato sul territorio. Bene mai utilizzato in quasi otto anni di affidamento.

Tanta gente, purtroppo, non partecipa ai consigli comunali, non ha dimestichezza con le liturgie della politica. Non tutti leggono e si informano e quindi cose come queste, ridicole oltre che gravi, non tutti le comprendono appieno.

Fidatevi: attorno ai soldi che arriveranno a Marano ci sono interessi enormi, non tutti sani e trasparenti. Ma l’attenzione, come detto, non è solo sui fondi Pics o ministeriali in arrivo in città, ma anche sulle strisce blu, lavoretti stradali e comunicazione, con un giornale vicino alla “Mala vita” locale che vorrebbe far man bassa di fondi in cambio del suo perenne lecchinaggio.













