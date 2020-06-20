GIUGLIANO-QUALIANO: SERVIZIO ANTIPROSTITUZIONE. I CARABINIERI DENUNCIANO 9 PERSONE

I CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI GIUGLIANO, NELL’AMBITO DEI SERVIZI DISPOSTI DAL COMANDO PROVINCIALE DI NAPOLI, HANNO CONTROLLATO LE STRADE DEI COMUNI DI GIUGLIANO E QUALIANO PONENDO MAGGIORE ATTENZIONE ALLA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA. DURANTE LE ATTIVITA’, I MILITARI HANNO CONTROLLATO 15 MERETRICI DI VARIE NAZIONALITÀ, QUASI TUTTE PROVENIENTI DALL’EUROPA DELL’EST.
9 DONNE SONO STATE DENUNCIATE PER ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO ED ATTI CONTARI ALLA PUBBLICA DECENZA E 3 SONO STATE SANZIONATE AI SENSI DI UNA ORDINANZA DEL COMUNE DI QUALIANO.
I CARABINIERI HANNO AVANZATO, PER LE DONNE COMUNITARIE, LA PROPOSTA PER LA MISURA DI PREVENZIONE DEL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO MENTRE PER QUELLE EXTRACOMUNITARIE LA RICHIESTA PER L’ESPULSIONE DAL TERRITORIO NAZIONALE.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS