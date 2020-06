L’opinione. De Magistris: “Necessario passo indietro di Pirozzi”

113 Visite

L’invito a fare un passo di lato al dottore Pirozzi, uno dei due candidati a Sindaco del Comune di Calvizzano, con una cordata affollata di aspiranti consiglieri, attende ancora un cenno d’incontro per un confronto di idee; l’invito alla costituzione di una lista alternativa per una dialettica democratica sta per realizzarsi; la costituzione di un Comitato di Saggi che possa indicare la strada per un corretto percorso politico che si fonda su un confronto dialettico e di idee possibilmente tra due liste e candidati Sindaci contrapposti, al momento ha prodotto, smuovendo le acque, soltanto un duplice risultato, a mio parere, da considerarsi: uno negativo ed uno positivo.

Il negativo: l’annuncio di un proliferarsi di una o piu’ liste civiche di disturbo, con propri candidato a Sindaco.

I promotori, conoscendo bene le regole della politica, in una citta’ come Calvizzano, inferiore a 15.000 abitanti, con un sistema elettorale dove Sindaco risulta il candidato che riporta il maggiore numero di voti, piu’ uno sul concorrente che lo precede, enunciare una terza o quarta lista, sapendo che l’elezione a Sindaco, non e’ una corsa ad ostacoli dove il vincitore e’ proclamato Sindaco, ha tutto il sapore di disturbo e voler avvantaggiare la lista Pirozzi.

Il positivo: prendere atto che i due aspiranti, candidati a Sindaco, l’Ing. Antonio Mauriello ed il dott. Giuseppe Santopaolo, pur lavorando da tempo per le loro rispettive candidature, hanno dichiarato il loro passo di lato, senza alcuna preclusione. Come la logica politica dovrebbe imporre, per presentarsi agli elettori, hanno anteposto l’elaborazione del programma e la formazione di un gruppo di lavoro, il più ampio possibile, rappresentante quel mondo innovativo-progressista che si riflette il più’ possibile nel riformismo cattolico progressista e nel riformismo socialista dove la nomina del candidato Sindaco, designato, viene posticipata, e dovrebbe risultare il piu’ idoneo a ricoprire la carica a Coordinatore del “Gruppo di Lavoro”, possibilmente di giovani, che con voce univoca sia la maggioranza consiliare che la Giunta lavorino per il medesimo obbiettivo ed in modo innovativo per riportare l’amato Comune ad una normale amministrazione. Dove il contributo del Comitato dei Saggi può essere determinante prima e durante la gestione della cosa pubblica.

Ribadendo ancora una volta, è necessario un passo di lato di Pirozzi, come hanno fatto gli altri probabili candidati a Sindaco, faciliterebbe il processo innovativo di cui la citta’ ha bisogno. Concludo, con una riflessione scaturita dai numerosi incontri in particolare con due compagni-amici della vecchia guardia, che ritengo debbano partecipare al Comitato dei Saggi e possono apportare un grosso contributo, per la moralità ed esperienza acquisita sul campo. Pero’ la loro posizione mi trova in disaccordo, quando affermano che in una realtà locale come Calvizzano la collocazione politica del candidato Sindaco vale poco, nella fattispecie il dott. Giacomo Pirozzi, di Forza Italia, legato politicamente da amicizia con politici della zona, con il voltagabbana consigliere regionale Michele Schiano ed il chiacchierato l’on. Gigino Cesaro, non incide sulla conduzione della cosa pubblica? Viceversa, per me, vale molto, come a livello nazionale ed europeo la collocazione politica di centro-sinistra o centro-destra si identifica nel modello di sviluppo da adottare, a livello locale, si identifica, sintetizzando, nel privilegiare i bisogni della gente, con un occhio piu’ attendo al ceto più debole ed una collocazione come quella di una probabile Giunta Pirozzi , al di fuori delle direttive della Citta’ Metropolitana e della prossima Giunta Regionale renderebbe il percorso amministrativo più’ doloroso con disaggi maggiori dell’intera collettivita’ locale.

Franco De Magistris













