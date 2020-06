“Benvenuta ripresa”, Il panificio “Ritorno ai Sapori” è ancora un punto di riferimento per il territorio

343 Visite

Dove c’è pane, c’è casa. E in questi mesi, duri, difficili per tutti, il panificio-forneria “Ritorno ai sapori”, ubicato in via Baracca a Marano, è stato ancora una volta un punto di riferimento per le famiglie del territorio. Luigi e Lidia, i titolari dell’attività, non si sono mai fermati e hanno accolto tutti con la sua disponibilità e gentilezza. Chi gestisce il panificio, noto anche per la produzione di ottimi biscotti, pizze e dolci, è stato come sempre sensibile e pronto a recepire le istanze del territorio e dei cittadini meno fortunati. Il panificio ha aderito all’iniziativa “Il Carrello della solidarietà” e ha deciso, autonomamente, di non produrre zeppole di San Giuseppe quando le pasticcerie erano impossibilitate a farlo. Un segno di rispetto verso la categoria, apprezzato da tutti e ripreso da tanti altri panificatori.

“Continueremo ad esserci – spiega Lidia, moglie di Luigi, l’altro titolare – e sempre con la stessa qualità, cortesia e disponibilità. Vi abbiamo sempre accolti con un sorriso di benvenuto. Adesso siamo felici di dirvi: “bentornati”! Bentornato lavoro, bentornati affetti. Benvenuta ripresa a tutta Marano”.

