Marano, anziano spara colpi a salve dal balcone: l’irruzione dei carabinieri

Ha sparato ai passanti con una pistola a salve dal balcone. I fatti in via Arbusto, all’incrocio con via Casalanno. Un anziano, dalle prime ore di stamani, ha esploso diversi colpi a salve dal balcone della sua abitazione. I residenti hanno allertato i carabinieri della locale Compagnia, giunti sul posto insieme con gli agenti della polizia municipale e i mezzi di soccorso. I carabinieri hanno fatto irruzione nella casa dell’anziano pistolero. Pare che l’uomo se sia affetto da disturbi di natura psichiatrica e sarà sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Sul posto anche il sindaco Visconti.













