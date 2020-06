207 Visite

“Ha ragione Nicola Molteni: quando un partito si rafforza, minaccia l’establishment e, come dimostrano i sondaggi, può finalmente mandare a casa Vincenzo De Luca e il suo sistema di potere, provano in tutti i modi a fermarlo. La Lega è un partito inclusivo, cresce e sarà il perno del prossimo successo elettorale del centrodestra in Campania”. Così in una nota Severino Nappi, Lega Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS