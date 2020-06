Covid Italia, ormai il virus circola solo in 5 regioni

302 Visite

L’ultimo bollettino della Protezione Civile è decisamente più incoraggiante rispetto a quello di ieri, in cui i contagi erano tornati a salire in maniera importante. Oggi sono invece soltanto 270 i nuovi infetti a fronte di 72.485 tamponi effettuati in tutta Italia. In totale i positivi sono 234.801, dei quali 35.877 attuali: 1.099 in meno rispetto a 24 ore fa. Nello stesso arco di tempo si sono verificati 72 decessi, portando il conto complessivo a 33.846, a fronte di 165.078 guariti (+1.297). Da evidenziare anche il fatto che la maggior parte degli attualmente positivi sono in isolamento domiciliare (30.582), mentre sono 5.002 i ricoverati in ospedale con sintomi e 293 quelli in terapia intensiva. Per quanto riguarda le regioni, il virus continua a circolare in Lombardia ma la situazione appare sotto controllo: rispetto a ieri ci sono 142 nuovi casi su oltre 13mila tamponi analizzati. Cinque regioni sono a contagio zero, dieci hanno tra 1 e 5 casi, mentre in doppia cifra sono rimaste solo Piemonte (+38), Lazio (+28), Emilia Romagna (+17) e Liguria (+13).













