Ufficiale: la serie A riparte il 20 giugno

Il verdetto più atteso è arrivato. La Serie A riparte. Lo ha deciso il ministro Spadafora al termine della riunione con le componenti del calcio italiano. Dopo un colloquio con il premier Giuseppe Conte il ministro ha deciso: “La Serie A riprenderà il 20 giugno”. Ma il calcio potrebbe tornare in campo anche prima, già il prossimo 13 giugno, con le semifinali di ritorno di Coppa Italia, Napoli-Inter e Juventus-Milan. Questo però per ora è un auspicio, la certezza è che si tornerà in campo il 20 giugno con la Serie A.













