Marano, ecco cosa hanno sversato a San Marco. Le telecamere attese da due anni sono ancora un miraggio

A San Marco gli zozzoni, gli incivili, qualcuno di passaggio ha lasciato questo cumulo di ingombranti. Naturalmente nessuno ha visto. Naturalmente non ci sono telecamere, la cui imminente installazione fu annunciata dall’ex dirigente Di Pace poco meno di due anni fa. Fu bandita una gara per acquistarla ma poi tutto è finito nel dimenticatoio. Non si sa che fine abbiano fatto fondi e telecamere. Non si sa nulla su via Corree di sotto e sui tanti che ancora sversano nell’alveo, non si sa nulla di via Cupa del cane, ancora oggetto di continui sversamenti di rifiuti. Non si sa nulla di nulla: zero trasparenza, zero notizie, assessori al ramo completamente assenti, cittadini stanchi e annoiati, consiglieri comunali dediti solo alle cofecchie.













