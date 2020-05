Buoni spesa Marano, domani la pubblicazione del settimo(e ultimo) elenco dei beneficiari

430 Visite

L’Associazione dei comuni italiani ANCI ha sottolineato come agli enti locali sia lasciata piena discrezionalità per l’individuazione della platea di beneficiari del denaro stanziato. La competenza in merito a ciò, è attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune.

Gli uffici dei servizi sociali sono stati invitati dall’Anci a scegliere per primi «i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno. Venerdì 29 maggio, sarà pubblicato il settimo elenco di beneficiari del buono spesa. Le pratiche consegnate fino al 30 aprile 2020 sono in parte chiuse ed altre ancora in lavorazione. La delibera di approvazione del buoni spesa stabiliva che dopo avere dato priorità alle famiglie senza sostegni economici, le risorse potevano essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico al reddito, con un importo minore, cioè, la metà del buono a seconda del numero di componenti del nucleo familiare. In elenco, ci saranno gli aventi diritto con un sostegno di max euro 300. Si procede a stilare di volta in volta, la lista degli esclusi che sarà pubblicata a chiusura definitiva dell’istruttoria. Ci saranno le seguenti categorie di esclusi: Per pensione minima; Per non residenti; Per redditi di diverse tipologie; Per mancanza di dati essenziali (telefono); Per rifiuto. I buoni saranno distribuiti negli uffici preposti a seguito di chiamata telefonica da parte degli assistenti sociali, per fissare un appuntamento.

Assessore politiche sociali Bianca Perna













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS