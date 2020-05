Turismo, Nappi (Il Nostro Posto) “Propaganda Austria affossa Campania, da noi meno contagiati che Vienna”

103 Visite

“Spiace che l’Austria, attraverso il ministro della salute austriaco Anschober continui a sostenere che l’Italia è ancora un focolaio, scoraggiando il turismo nel nostro paese e in particolare proprio al Sud. Se guardiamo ai dati, infatti, Vienna ad esempio con 14,94 contagiati ogni 10 mila abitanti, supera di molto alcune regioni italiane del Mezzogiorno come ad esempio la Campania, dove i contagiati sono 1,3 ogni 10 mila abitanti. Questa propaganda vergognosa contribuisce solo ad affossare un settore già in ginocchio. Se De Luca vuole veramente contribuire al rilancio del settore, può cominciare da qui”.

Lo scrive in una nota Severino Nappi, presidente del Movimento civico Il Nostro posto.













