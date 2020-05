Marano, lavori Enel nella zona di San Rocco e mille disagi (anche telefonici) per i cittadini. Dal Comune zero controlli

180 Visite

Lavori Enel e contestuali scavi nella zona di San Marco-San Rocco e tanti disagi, come ci segnala tra l’altro l’avvocato Beniamino Esposito, accorso poco fa sul posto. La luce sarebbe andata via in tante zone e si registrerebbero anche problemi di connessione telefonica perché sarebbe stata tranciata la linea della fibra. Quando i commissari erano al governo della città pretesero da Enel e Telecom lavori a regola d’arte e ripristino immediato del manto stradale, rifatto proprio in quel periodo dopo molti anni. Da mesi ormai, sotto la gestione Visconti, nessun controllo. Nulla di nulla.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS