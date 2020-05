Marano, terminato il summit in casa Pd. I consiglieri non commentano. Il partito fa quadrato su Paragliola

192 Visite

E’ terminato poco fa il summit del Partito democratico di Marano, chiamato a decidere sui futuri assessori in quota dem all’interno della giunta Visconti e sul caso Paragliola, il presidente del consiglio comunale inviso a una parte della maggioranza.

Filtrano pochi rumors al momento. I consiglieri hanno le bocche cucite, ma chi era presente (la riunione si è tenuta nella casa di un iscritto al partito) riferisce che sarebbe stata trovata la quadra su 5 punti da porre all’attenzione di Visconti e che il partito, almeno ufficialmente, fa quadrato attorno a Paragliola.

Sarà così? Vedremo. Sul fronte assessori, è certo che sarà riproposto il nome dell’assessore uscente Perrotta, ma non è chiaro chi sarà il secondo nome. Si fanno i nomi di Di Luccio e di Francesco Vallefuoco, quest’ultimo ex assessore della giunta Perrotta.

Non è noto se Paragliola, Nastro e Accongiagioco abbiano avanzato una loro proposta (per gli assessorati) o se alla fine si siano accontentati di salvare la poltrona a Paragliola, cedendo di fatto il proprio potenziale assessorato al gruppo composto da Di Luccio, Sorrentino, Morra (inteso come ex segretario del circolo) e assicurandosi pertanto il loro appoggio.













