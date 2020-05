La voce del cittadino. Una lettrice di Marano: “Vi racconto l’odissea di mio marito in due ospedali”

1.550 Visite

Gentile direttore, io non voglio criticare il lavoro dei medici, che mai come in questo momento vivono un momento di grande difficoltà. Ma noi non siamo animali e non è giusto essere trattati cosi. Per questo ho deciso di raccontare a lei e ai suoi lettori la mia storia.

Venerdì mio marito si reca in ospedale con una scheggia di metallo nella coscia. Dopo aver eseguito la radiografia, ed esser stato circa 5 ore al pronto soccorso, ci dicono che la scheggia va tolta e di presentarsi con impegnativa medica lunedì, cioè stamattina. Stamattina alle ore 7,30 mio marito con il foglio del pronto soccorso e impegnativa si presenta al Cup del Cardarelli, dove gli viene detto che lì estraggono solo plastica e vetro ma non metalli e di recarsi pertanto al Pellegrini. Mio marito, con serie difficoltà a camminare, è arrivato al Pellegrini dove ha ricominciato l’iter al pronto soccorso. Ironia della sorte si è rotto il macchinario delle radiografie e, tra codici rossi e riparazione, si sono fatte le 13.

Alle 13 30 il chirurgo per l’estrazione ha comunicato che doveva prenotare lì al Cup ormai chiuso o di tornare al Cardarelli. Insomma due mezze giornate in ospedale e mio marito è tornato a casa con ancora questa scheggia nella coscia. Ovvio che il dolore non gli permette di camminare bene e di sforzare la gamba. E’ sotto antibiotici. So che la situazione in questo periodo è difficile ma mi domando: se scoppiasse una grande epidemia da Covid, cosa accadrebbe dalle nostre parti?

Lettera firmata













