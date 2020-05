Marano, lutto al Carlo Levi: è morto il professor Alessandro Granata

131 Visite

L’istituto superiore statale Carlo Levi di Marano partecipa commosso alla dipartita del caro professor Alessandro Granata, esempio di grande professionalità e straordinaria umanità. Ha dedicato una intera vita alla scuola, ai suoi colleghi e agli amati alunni e lascia in tutti coloro che l’hanno conosciuto un grande senso di vuoto. “Caro Alessandro – scrivono gli ex colleghi (Granata era andato in pensione un anno fa, ndr) – ricorderemo per sempre la tua gentilezza, la competenza e la disponibilità che ti hanno sempre contraddistinto, i tuoi sorrisi. Sarai per sempre nei nostri cuori”.

Granata, amato professore di Matematica, stroncato da un male incurabile, era andato in pensione un anno fa dopo 30 anni di insegnamento al Carlo Levi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS