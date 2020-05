La morte del professor Granata, il ricordo degli ex allievi. “Grazie prof per i tanti consigli”

988 Visite

Carissimo Professore Alessandro, le scriviamo questa semplice lettera per dirle quanto siete stato fondamentale per noi. Cinque anni non si dimenticano. A scuola abbiamo passato momenti bellissimi che custodiremo per sempre come un prezioso tesoro ed altri, invece, meno belli ma che ci hanno permesso di crescere e maturare. Tuttavia il finale di questo percorso è stato fantastico. Al di là delle incomprensioni, dei voti amari e delle ramanzine, ricorderemo i consigli che ci ha dato e i principi per i quali lotteremo sempre, come il rispetto, la libertà, l’amore per il prossimo e per il diverso. Ora ci aspetta un nuovo percorso che, grazie a lei, sappiamo sarà senz’altro meraviglioso e ricco di sorprese! GRAZIE per averci reso le persone che siamo oggi ed aver contribuito a quelle che saremo domani. Con la speranza di aver lasciato un ricordo bello e positivo in lei, un sincero e speriamo, indimenticabile saluto.

La vostra 5 DL a. s. 2018/19.













