ANCORA UN’ASSOLUZIONE PER IL NOSTRO DIRETTORE. LA TERZA PER LE QUERELE PROMOSSE DALL’EX SINDACO DI MARANO BERTINI. “IL FATTO NON COSTITUISCE REATO, E’ LA FINE DI UN INCUBO”

Il giudice monocratico di Napoli nord, dottor Alfredo Morra, ha assolto – perché il fatto non costituisce reato – il giornalista e direttore di Terranostranews Ferdinando Bocchetti dal reato di diffamazione aggravata nei confronti dell’ex sindaco di Marano Mauro Bertini. Il dispositivo di sentenza è stato emesso nella giornata di ieri.

Per Bocchetti, autore di svariati articoli sul periodo amministrativo targato Bertini, si tratta della terza assoluzione per cause intentate nei suoi confronti proprio dall’ex primo cittadino. Nei suoi scritti, su vicende oscure come Palazzo Merolla, Pip, Galeota e tanto altro, non vi è dunque traccia di diffamazione, così come già sancito in precedenza da giudici Autorino e Santoro.

“E’ la fine di un incubo – dichiara il direttore della nostra testata – le querele, del tutto strumentali promosse da Bertini, mi hanno causato problemi di ordine materiale e psicologico. L’ennesima assoluzione è anche la prova provata, l’ennesima, che tutto ciò che ho scritto in questi anni non sono favolette, anzi sono vicende riprese anche dall’autorità giudiziaria. Bertini, giova ricordarlo, è ancora sotto processo per determinate vicende amministrative. Devo ringraziare me stesso, per non essermi mai piegato, e i legali che nel corso di questi anni mi hanno sostenuto, tra cui l’avvocato Antonio Cavallo, che ha seguito l’ultima vicenda processuale”.

Per Bocchetti si tratta della 42esima assoluzione incassata su altrettanti procedimenti promossi da politici, dipendenti e funzionari comunali. Un record a livello nazionale.













