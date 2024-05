Atletica leggera, campionati studenteschi regionali: sul podio due alunni della Socrate-Mallardo

104 Visite

Finale regionale campionati studenteschi nell’impianto di Agropoli. Due studenti della Socrate-Mallardo, Veronica Totaro, seconda negli 80 ostacoli. La giovane atleta ha perso al fotofinish. Andrea Sergi, nel salto in lungo, si è anch’egli piazzato al secondo posto. Entrambi accompagnati dalla loro docente, Paola Vattucci, e da Enzo Renza, tecnico federale che da tempo porta avanti il progetto Scuola attiva junior. Dieci le scuole che hanno preso parte all’evento regionale, più diversi atleti che si erano imposte in alcune gare individuali. La Socrate-Mallardo continua ad essere una realtà in ambito provinciale e nazionale, pur risentendo – come tanti altri giovani atleti del territorio – della chiusura dello stadio comunale.













