148 Visite

Beffa Napoli nei minuti di recupero. Prima segna Osimhen, poi, quando i tre punti sembravano essere in cassaforte arriva la rete di Isaac Success. Infortunato il nigeriano, costretto ad uscire dal campo anzitempo. Otto i minuti di recupero, ma il risultato non cambia. Un pari, quello raccolto dagli azzurri di Calzona, che lascia tanto, troppo amaro in bocca.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews