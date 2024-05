BRUCELLOSI, PETRENGA (FDI) DA GOVERNO ATTENZIONE ASSOLUTA AD AGRICOLTORI E ALLEVATORI

58 Visite

“L’approvazione del decreto legge Agricoltura testimonia l’attenzione assoluta del Governo Meloni, dei suoi ministri ed in particolare del ministro Francesco Lollobrigida verso un settore a dir poco strategico per la nostra economia, ma anche per la nostra identità culturale. Un ottimo lavoro, dunque, ma anche uno straordinario segnale di attenzione ai territori, come dimostra peraltro, il via libera ad una struttura commissariale per l’eradicazione delle infezioni bovine e bufaline che da troppo tempo attanagliano il Sud ed in particolare la Campania. Sono soddisfatta”. Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga all’esito del Consiglio dei Ministri di oggi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews