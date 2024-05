MARANO, LE ULTIMISSIME SUL FRONTE DEI LOCULI AL CIMITERO, FONDI PNR, ASILO NIDO E IGIENE URBANA

297 Visite

Marano, le ultimissime sul fronte dei lavori pubblici e dell’igiene ambientale.

Lavori al cimitero: le prove per il collaudo sono state eseguite, ora si attende la firma della relazione tecnica da parte del direttore dei lavori. L’attesa si trascina da una ventina di giorni. Poi bisognerà organizzarsi per la firma dei contratti. Gli utenti hanno solo sottoscritto prenotazione, ma in 4 mila dovranno presentarsi di nuovo in municipio – nell’ufficio dedicato alla ditta Mastromimico – per le firme. Per tale organizzazione al momento nulla si sa.

Nuovo appalto igiene urbana: è andata già deserta una gara e pare che anche la seconda – riproposta con gli stessi criteri – stia per fare la stessa fine. Da tempo immemore si avanti a suon di proroghe con l’attuale ditta, scelta a suo tempo dai commissari alla guida dell’ente.

Lavori Pnr: saranno eseguiti lavori nelle aree esterne di via Piave, zona palazzine, e lavori agli appartamenti comunali di viale Duca d’Aosta e via Platone.

Fondi Pics. I lavori all’asilo nido comunale – mai aperto – di piazzale Dalla Chiesa sono completati, l’ufficio politiche sociali sta predisponendo il relativo bando di gara per l’assegnazione della struttura.

L’asilo nido ubicato, invece, nella sede di via XXIV maggio, anch’esso mai aperto al pubblico, nel complesso che un tempo ospitava le suore di Don Bosco, sarà adibito a consultorio familiare o casa famiglia. Locali, anche in questo caso, inutilizzati da tanti anni.













