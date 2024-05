Volla. “Una poesia per la mia Mamma 2024”

96 Visite

Come promesso a termine dell’evento per la festa del papà, si replicherà la riuscita iniziativa anche per la “Festa della Mamma” giovedì 9 maggio ore 17.00 presso il teatro della scuola elementare Vittorio De Sica.

“Anticipiamo a giovedì 9 per non andare in concomitanza con le prime comunioni in programma nel fine settimana” così esordisce il promotore e direttore artistico dell’evento Ernesto Russo.

“Se vuoi costruire un mondo migliore, inizia con i bambini”. Citava Gandhi. “Ed io non a caso nei miei eventi, rendo sempre loro i primi protagonisti” prosegue Russo.

Infatti, l’evento vedrà tra i protagonisti in primis i bambini dei plessi scolastici di Volla, con le loro poesie, ed i bambini della comunità Ucraina, della scuole “Le Ali” di Marigliano con i loro balli. Grazie alla collaborazione di Lyudmyla Hurz, garante anche dell’iniziativa della raccolta di medicinali pro-Ucraina.

Tra gli intermezzi, oltre alla premiazione della mamma più longeva di Volla, ci sarà l’esibizione canora della Soprano Emma Viscardi Cerza, accompagnata alla tastiera dalla maestra Andreina Terracciano, e l’intervento culturale con la presentazione del libro “Napoli, la mia Mamma” dell’autrice Federica Flocco presente all’evento.

“Non faccio assolutamente politica, mi impegno solo a divulgare cultura sul territorio, però un ringraziamento al Sindaco Giuliano Di Costanzo, e all’Assessore Daniela Petrone va fatto senza se e senza ma, anche perché in precedenza, senza voler entrare in polemica con nessuno, non ho mai trovato tanta disponibilità nelle istituzioni locali per poter organizzare i miei eventi, tanto da dover optare su strutture private. “Un grazie di cuore va anche ai dirigenti scolastici e ai loro collaboratori che mi hanno aperto le porte, sia in occasione della festa del Papà, che per quella della Mamma che ci apprestiamo a mettere in scena.” Conclude Ernesto Russo, già Premio Giornalistico Piersanti Mattarella 2016, per un suo articolo su “La Repubblica”.













