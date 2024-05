Streptococco, boom di casi tra i bambini

244 Visite

Un boom di casi di streptococco soprattutto nei bambini più piccoli, colpiti molto più che in passato probabilmente a causa di un debito immunitario legato alle protezioni usate durante la pandemia di Covid-19. Questa, almeno, la tesi sostenuta dagli esperti in uno studio condotto presso l’Università Cattolica – IRCSS Fondazione Policlinico Gemelli e pubblicato sulla rivista scientifica “ Lancet Microbe ”, con particolare riferimento al 2023.

L’immunotipo M1

Il batterio dello streptococco, dunque, sembrerebbe aver rialzato la testa proprio dopo la fine della pandemia, colpendo in particolar modo i bambini, costretti a letto con febbre alta e tonsille gonfie e con le farmacie prese d’assalto alla ricerca dei test diagnostici, tanto da far registrare un’incidenza simile ai livelli del periodo pre-pandemico. In particolare, nella casistica presa in esame con focus nel 2023, è risultato positivo allo streptococco il 13-16% di tutti i campioni esaminati. A circolare maggiormente, hanno sottolineato gli esperti, è stato l’immunotipo M1, quello considerato il più grave e virulento