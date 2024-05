Voto di sfiducia, Emiliano salvato da Conte e Calenda

118 Visite

Con 18 voti favorevoli, 31 contrari e due assenti, è stata respinta la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta regionale Michele Emiliano presentata dai consiglieri regionali del centrodestra; ai sensi dell’articolo 22 comma 3 dello Statuto. Contro la mozione di sfiducia hanno votato Pd, Con, Azione e Movimento Cinque Stelle. Il Gruppo di Azione ha affermato di ritenere l’operato di Michele Emiliano come governatore, “fallimentare. Ma non votiamo mozioni di sfiducia fondate su inchieste penali presentate strumentalmente dal centro destra che di Emiliano è stato la “spalla” per tutta la legislatura”.













