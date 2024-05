Giugliano, che peccato: solo un pari a Cerignola, ma i tigrotti giocano meglio e sfiorano l’impresa

134 Visite

Quanti rimpianti per il Giugliano, che non va oltre il pari (1-1) sul campo del Cerignola. Al Monterisi, però, è una squadra, quella di Bertotto, a fare la partita. I tigrotti, ai punti, avrebbero meritato il successo e il passaggio del turno. A passare, invece, è la compagine pugliese allenata da Giuseppe Raffaele. Il match si sblocca al 26′ del primo tempo: è D’Andrea, con un preciso colpo di testa, a beffare Russo. Reazione veemente dei gialloblu, che sfiorano il pari per ben due volte con capitan De Rosa. L’1-1, sugli sviluppi di un perfetto schema da fermo, è siglato al 39′ da Salvemini. Nella ripresa i gialloblu premono sull’acceleratore. Chance enorme per Cargnelutti, ma il suo colpo di testa è intercettato sulla linea di porta dai difensori del Cerignola. La stagione del Giugliano finisce qua. Peccato!













