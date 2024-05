AL VIA IL NONO TROFEO BAIA DI SAPRI: UN’ODE ALLA PESCA SPORTIVA E ALLA TRADIZIONE MARINARESCA

87 Visite

La Nona Edizione del Trofeo Baia di Sapri, evento di pesca sportiva di rilievo nazionale, prenderà il via dal suggestivo litorale della città della Spigolatrice. Questo evento, ormai un pilastro nel calendario dei pescatori italiani, attira partecipanti da ogni angolo del paese per competere in una serie di gare appassionanti. Organizzato con maestria dall’Associazione Battiti di Pesca, insignita del prestigioso riconoscimento Sport e Ambiente dal CONI e con il patrocinio del Comune di Sapri, il Trofeo si svolgerà sabato 25 maggio per la tecnica Surfcasting e domenica 26 maggio per le tecniche Bolognese e Inglese. Le iscrizioni sono ora aperte e tutti i dettagli relativi alla partecipazione possono essere trovati sulla pagina Facebook dell’associazione.

Oltre alle emozionanti competizioni di pesca, il Trofeo Baia di Sapri presenta un momento toccante: la benedizione e la deposizione in mare di una corona di alloro in onore delle Genti di Mare. Questa commovente cerimonia, prevista per domenica 26 maggio alle ore 10:30 e alla quale parteciperà la flotta dei pescherecci di Sapri, rende omaggio alla lunga e rispettata tradizione marinaresca della regione. L’evento è reso possibile grazie al sostegno di numerose aziende del settore, tra cui Norfin Italia, Gurza Italia e la storica azienda di Vignola specializzata nella produzione di galleggianti da pesca. Un ringraziamento speciale va all’Azienda Givova, sponsor ufficiale dell’evento.

La premiazione, momento culminante del Trofeo, sarà gestita dall’Azienda Trabucco di Parma, con la quale l’Associazione Battiti di Pesca ha instaurato un solido legame. È con grande onore che accogliamo il campione del mondo di canna da natante, Saverio Rosa, il quale presiederà i due giorni di pesca. Durante il recente Pescare Show di Napoli, Rosa è stato insignito del titolo di socio onorario dell’Associazione Battiti di Pesca. L’Associazione Battiti di Pesca, rappresentata dal presidente Antonio Scarfone, desidera esprimere la propria gratitudine a tutti gli enti che hanno reso possibile questo straordinario evento, in particolare al Comune di Sapri, alla Capitaneria di Porto di Sapri, Palinuro e Salerno, nonché al Comando della Polizia Municipale di Sapri. Invitiamo tutti a partecipare a questo appuntamento unico a Sapri, per condividere con i pescatori due indimenticabili pomeriggi all’insegna della passione per la pesca e della celebrazione della cultura marinaresca.













