AFRAGOLA: droga nei rifiuti speciali. Carabinieri setacciano gli isolati delle Salicelle, sequestrati oltre 2 chili di stupefacenti

Controlli senza sosta dei Carabinieri nel rione Salicelle di Afragola. Il contrasto alla droga è nelle prime pagine dell’agenda della compagnia di Casoria, impegnata quotidianamente in una delle aree più difficili della provincia partenopea.

Questa volta è toccata all’isolato 27 delle Salicelle.

In un contenitore nero per la raccolta dei rifiuti speciali, i militari della stazione locale hanno trovato 2 buste di marijuana da mezzo chilo circa e uno zaino contenente 400 grammi circa della stessa sostanza, 114 di crack e 795 di hashish.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato.













