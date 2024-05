Napoli, Sara travolta e uccisa da un Suv: convalidato l’arresto dell’uomo alla guida

165 Visite

E’ stato convalidato il fermo del 29enne, già trasferito nel carcere di Poggioreale, 29enritenuto responsabile della morte di Sara Romano, la 21enne che all’alba di tre giorni fa è stata investita e uccisa da un Suv in via Cattolica, tra Coroglio e via Cavalleggeri, a Napoli. Il provvedimento di arresto era stato emesso dal sostituto procuratore di Napoli Maurizio De Franchis, che contesta il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews