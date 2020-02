Anteprima Marano: nuovo terremoto politico: si è dimesso il consigliere Pasquale Albano, candidato sindaco alle ultime amministrative

163 Visite

Altro terremoto politico a Marano: si è dimesso il consigliere di minoranza Pasquale Albano, candidato sindaco alle ultime amministrative. Albano, nella giornata di ieri, era stato tra i promotori dell’operazione sfiducia al sindaco Visconti. Operazione non andata in porto per il venir meno di alcuni consiglieri di maggioranza e uno di opposizione.

Albano, nella sua lettera di dimissioni, protocollata poco fa, fa riferimento “all’impossibilità di poter metter fine a questa gestione amministrativa” e di essere “sconcertato da alcune scelte adottate dalla giunta”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS