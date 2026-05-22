Alto impatto tra Marano e Melito: controlli straordinari, sequestri e denunce

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Nella serata di ieri, 21 maggio 2026, i carabinieri hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” nei comuni di Marano e Melito, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle attività sono state controllate 34 persone, di cui 21 già note alle forze dell’ordine, e 11 veicoli, compresi 2 motoveicoli. Uno scooter è stato sottoposto a sequestro.

Sul fronte della sicurezza stradale, i militari hanno elevato tre sanzioni al Codice della Strada per violazioni agli articoli 171, 180 e 193, per un importo complessivo di 985 euro. Ritirata inoltre una patente di guida.

Una persona è stata denunciata per guida in stato di alterazione psicofisica. Eseguite anche una perquisizione personale e una perquisizione veicolare.

Nel corso dei controlli sono state ispezionate tre attività commerciali. Tre persone sono state segnalate alla Prefettura ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90 quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sequestrati complessivamente 5,1 grammi di hashish.

L’operazione rientra nei servizi straordinari predisposti dalle forze dell’ordine per rafforzare la presenza sul territorio e contrastare fenomeni di illegalità diffusa nell’area nord della provincia di Napoli.













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