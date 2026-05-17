Trionfo della New Body & Soul di Marano ai World Championship Cup di Perugia

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Si è conclusa a Perugia la 22ª edizione della World Championship Cup e tra i protagonisti della manifestazione si sono distinti gli atleti della palestra New Body & Soul del maestro Catone, che hanno conquistato complessivamente 14 medaglie d’oro, 17 d’argento e 6 di bronzo nelle diverse categorie e discipline in gara.

Gli atleti maranesi hanno gareggiato nelle specialità di tui sho, light sanda, duan bing e tao lu, ottenendo risultati di prestigio e confermando ancora una volta il valore della scuola sportiva guidata dal maestro Catone.

A mettersi particolarmente in evidenza sono stati Francesco Di Micco, Giuseppe Iorio, Nicholas Roberto, Francesco Roberto, Flavio Carraturo, Valerio De Cristofaro, Domenico Cipolletta, Luca Limone, Carlo Varriale, Alessandro Amarone, Martina Rasi e Alessio De Simone, protagonisti di un’importante trasferta che ha portato Marano sul podio di una competizione internazionale molto partecipata.

Grande soddisfazione per il team New Body & Soul, che torna dalla rassegna umbra con un ricco medagliere e con risultati che premiano il lavoro svolto durante tutta la stagione sportiva.













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