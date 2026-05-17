SINNER NELLA STORIA: VINCE ANCHE A ROMA. L’ULTIMO ITALIANO FU PANATTA NEL 1976

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 32
18 Visite

Jannik Sinner nella storia: batte nella finale degli Internazionali BNL d’Italia il norvegese Casper Ruud con i parziali di 6-4, 6-4 e diventa il primo italiano a trionfare al Foro Italico nel singolare maschile cinquant’anni dopo Adriano Panatta. Il n°1 del mondo, inoltre, completa il Career Golden Masters (unico con Djokovic) con l’ultimo 1000 che gli mancava in bacheca: per lui sono 6 Masters consecutivi, di cui cinque in questo magico 2026.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore