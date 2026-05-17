SINNER NELLA STORIA: VINCE ANCHE A ROMA. L’ULTIMO ITALIANO FU PANATTA NEL 1976

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Jannik Sinner nella storia: batte nella finale degli Internazionali BNL d’Italia il norvegese Casper Ruud con i parziali di 6-4, 6-4 e diventa il primo italiano a trionfare al Foro Italico nel singolare maschile cinquant’anni dopo Adriano Panatta. Il n°1 del mondo, inoltre, completa il Career Golden Masters (unico con Djokovic) con l’ultimo 1000 che gli mancava in bacheca: per lui sono 6 Masters consecutivi, di cui cinque in questo magico 2026.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews