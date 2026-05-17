Dossieraggi. Il ruolo dei giornalisti del Domani. Per i pm sono “istigatori”. Centinaia di documenti riservati finiti nelle loro mani

Il ruolo dei giornalisti del Domani

Nelle carte dell’inchiesta emerge anche il rapporto tra Striano e i giornalisti del quotidiano Domani Stefano Vergine e Giovanni Tizian. Per i pm i due avrebbero avuto un ruolo di “istigatori” rispetto alle condotte contestate al finanziere, all’interno di un “medesimo disegno criminoso”.

Secondo la Procura, il rapporto di collaborazione tra Striano e Tizian sarebbe andato avanti almeno dal 2012. Gli investigatori sostengono che il sottufficiale avrebbe consultato abusivamente le banche dati della Dna e della Guardia di Finanza per fornire centinaia di documenti riservati utilizzati in inchieste giornalistiche sui fondi della Lega, sul Russiagate e sul libro “Il libro nero della Lega”.

L’attività contestata si sarebbe protratta dal 2018 per circa quattro anni. Solo a Giovanni Tizian sarebbero stati inviati 337 documenti coperti da segreto investigativo.

Diversa invece la posizione di Nello Trocchia, destinata all’archiviazione. Secondo quanto emerso, il giornalista avrebbe ricevuto soltanto cinque file relativi al boss albanese Elvis Demce, senza coinvolgimento in materiale riguardante persone estranee a indagini antimafia.

La difesa di Laudati

Attraverso il suo legale Andrea R. Castaldo, Antonio Laudati ha respinto ogni accusa parlando di “assoluta estraneità ai fatti contestati”.

“Non ho mai effettuato alcun accesso a sistemi informatici di banche dati, non ho mai divulgato informazioni o documenti a nessuno”, ha dichiarato l’ex magistrato, spiegando di essersi limitato a delegare le indagini al gruppo Sos della Dna “composto da dieci persone e non solo da Striano”, nel rispetto delle procedure interne dell’ufficio.

L’inchiesta ha avuto un percorso complesso anche sul piano della competenza territoriale. Dopo un iniziale trasferimento a Perugia, nel febbraio 2025 il fascicolo è tornato a Roma in seguito alle decisioni del gip e del Tribunale del Riesame umbro, anche alla luce di una pronuncia della Cassazione sui procedimenti riguardanti magistrati della Direzione nazionale antimafia.