Sono due le persone ferite a Modena che hanno subito amputazioni

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Sono due le persone che hanno subito l’amputazione delle gambe, dopo essere state travolte dalla Citroen C3 guidata da Salim Elkoudri. Lo spiega la Procura di Modena, dando notizia del provvedimento di fermo per l’automobilista investitore. “A seguito del violentissimo impatto – scrive la Procura – le persone travolte riportavano lesioni gravissime e gravi e venivano trasportate presso diversi nosocomi. A due di esse venivano imputati gli arti inferiori, una delle quali versa in pericolo di vita”.













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