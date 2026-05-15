Via libera della prefettura, Pisa-Napoli si gioca alle 12

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C’è il via libera della Prefettura alla proposta della Lega Serie A di anticipare alle 12 di domenica il derby di Roma (e per la regola della contemporaneità le altre sfide che interessano le squadre in corsa Champions, cioè Napoli, Juventus, Milan e Como).

Nella serata di ieri la Lega aveva presentato ricorso contro la decisione del Prefetto di posticipare la stracittadina alle 20:45 di lunedì. Oggi il Tar ha rinviato il caso all’avvocatura dello stato invitando le parti a trovare un accordo. L’accordo è stato raggiunto durante un vertice che si è svolto in serata in Prefettura.

Roma-Lazio, e quindi le altre partite collegate alla zona Champions Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli, si giocheranno domenica 17 maggio con calcio d’inizio alle ore 12.













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