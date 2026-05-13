Marano, Izzo: “La mia solidarietà al direttore di Terranostranews, oggetto da mesi di attacchi ossessivi da parte della vecchia classe politica”

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Esprimo la mia solidarietà al Direttore di Terranostranews per gli ossessivi attacchi che riceve in forma palese o celati da parte di chi è nell’ agone politico da decenni,per la sola colpa di dirigere l’unica voce libera di una città vilipesa e offesa nella sua essenza di comunità da una politica poco lungimirante e con coni d’ombra che l’ hanno ridotta in un coma irreversibile. Chi da decenni é sul proscenio della vita politica con il risultato di una città ridotta ai minimi termini socio-politica-culturale, diventando lo spettro di se stessa: risultati prodotti da una politica insipida oppure da commistione con le politiche maggioritarie dei vari governi della città degli ultimi decenni.

La testata e chi la dirige negli anni hanno contributo alla difesa della vita democratica della città,quale linfa vitale della stessa,al di là del carattere del suo direttore .Come sancito dalla Costituzione che all’articolo 21 recita che l’informazione è un diritto fondamentale di libertà.

Diritto che va espletato con libertà nel rispetto delle idee altrui al di là del credo politico,religioso e dell’appartenenza socio-culturale, quale fondamenta della Carta Costituzionale.

Michele Izzo













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