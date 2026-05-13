FIGC, MALAGO’ SCIOGLIE LA RISERVA: MI CANDIDO

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07/05/2018 Roma, Sede del Coni, conferenza stampa di presentazione della Race for the Cure, salute sport e benessere per la lotta ai tumori al seno. Nella foto Giovanni Malagò presidente del Coni.
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Domani scadono i termini per presentare la candidatura alla presidenza della Figc in vista dell’assemblea elettiva del 22 giugno. Tra i nomi in corsa ci sarà quello dell’ex presidente del Coni Giovanni Malagò. “Lo avevo detto, e sono di parola: per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry, che era qui a Roma, e delle componenti, ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza”, ha dichiarato all’Ansa a margine della charity dinner per la finale di Coppa Italia all’Olimpico.

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