FIGC, MALAGO’ SCIOGLIE LA RISERVA: MI CANDIDO

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Domani scadono i termini per presentare la candidatura alla presidenza della Figc in vista dell’assemblea elettiva del 22 giugno. Tra i nomi in corsa ci sarà quello dell’ex presidente del Coni Giovanni Malagò. “Lo avevo detto, e sono di parola: per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry, che era qui a Roma, e delle componenti, ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza”, ha dichiarato all’Ansa a margine della charity dinner per la finale di Coppa Italia all’Olimpico.













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