Garlasco, i nuovi audio di Sempio in auto: «Sono preoccupatino». La madre in lacrime per lo scontrino: «La colpa è anche mia»

È uno dei tanti soliloqui di Sempio. «Raccolti» sempre mentre il 38enne commesso è nella sua auto. E di cui ieri sono circolati i primi file audio: il suono è debole e molto disturbato perché bisbiglia durante la guida. Da quello sulle «tre chiamate» e del video «dentro alla penna», a quello in cui fa riferimento al «sangue». Alle parole che sembrano indicare l’orario in cui si presentò a casa Poggi, «alle nove e mezza». Fino a quello in cui ammette d’essere «preoccupatino» per la novità. In quest’ultimo caso, quando parla, la nuova inchiesta è ai primi passi. Seguiranno indagini per oltre un anno. Che porteranno a «smontare», secondo gli inquirenti, la difesa dello scontrino del parcheggio di Vigevano. È un elemento tutt’altro che secondario. Perché l’effetto domino che scatena è «svuotare» la mattinata di quel 13 agosto 2007 — il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi — dell’allora 19enne Andrea Sempio.