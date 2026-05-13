“Il Viaggio degli occhi”, venerdi la presentazione a Pompei

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Si terrà venerdì prossimo, 15 Maggio alle ore 11.30, presso l’aula consiliare del Comune di Pompei la presentazione del libro “Il viaggio degli occhi” scritto da Danilo De Gennaro, Ortottista ed assistente oftalmologo, edito da Autoritas.

Un evento patrocinato dal Comune di Pompei ed organizzato in collaborazione con il Centro Ottico Ruocco

Alla conferenza, moderata dal giornalista Alessio Barco, interverranno Danilo De Gennaro, autore del libro, Edda Cioffi, psicoterapeuta che ha curato la prefazione del volume e Mario Veglia, responsabile comprensoriale di ipovedenti e ciechi di Pompei.

Il libro, che rappresenta l’esordio letterario per il dottor Danilo De Gennaro, mette al centro la prevenzione e la salute visiva.

Come si può intuire dal sottotitolo del volume “Conoscenza, prevenzione e consigli pratici sulla salute visiva” nelle sue pagine si trattano diverse tematiche, da quelle sociali riguardanti ipovedenti e ciechi, a quelle che esaminano le patologie oculari che possono colpire sia bambini che adulti e su cui si può fare prevenzione, evitando danni permanenti alla vista.

“Il viaggio degli occhi” pubblicato da Autoritas Editore è disponibile su Amazon, ma anche presso le librerie del gruppo Feltrinelli e Mondadori.

SINOSSI

Aprire gli occhi non significa sempre vedere davvero. La salute visiva accompagna ogni fase della vita, dalla nascita all’età adulta, e spesso manda segnali che vengono sottovalutati o interpretati troppo tardi.

In questo libro, Danilo De Gennaro guida il lettore in un percorso chiaro e pratico dedicato alla prevenzione visiva, con particolare attenzione ai bambini, alla crescita dell’occhio, all’ambliopia, ai campanelli d’allarme da riconoscere e all’impatto degli schermi digitali sulla vista di grandi e piccoli.

Attraverso spiegazioni accessibili, storie vere e consigli concreti, il libro aiuta a capire quando è il momento di fare un controllo, quali specialisti intervengono nella salute visiva e perché una diagnosi precoce può fare la differenza nella qualità della vita.

Si parla di vista, occhi, prevenzione, riabilitazione visiva, patologie oculari, sviluppo visivo in età pediatrica e rapporto tra occhi e salute generale, con un linguaggio semplice e vicino al lettore.

Un libro pensato per genitori, adulti, insegnanti e per chi desidera prendersi cura della propria vista con maggiore consapevolezza, senza aspettare che un piccolo disturbo diventi un problema più grande.

BIOGRAFIA

Danilo De Gennaro è ortottista e assistente in oftalmologia, laureato presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Si occupa di prevenzione e riabilitazione visiva, con particolare attenzione ad ambliopia, maculopatie e sviluppo del sistema visivo in età pediatrica. Esegue esami di diagnostica oculare strumentale, tra cui OCT, topografia e pachimetria corneale, tonometria, campo visivo computerizzato e potenziali evocati visivi. Nel 2025 ha ricevuto il Premio Eccellenze Campane per la Salute.













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