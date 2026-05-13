Marano, colonnine elettriche: raid e furto nei pressi dello stadio dopo il precedente di piazzale Dalla Chiesa

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Ancora un raid ai danni delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche a Marano. Nella notte ignoti hanno colpito gli impianti installati recentemente nei pressi dello stadio, in via Musella, danneggiandoli e portando via alcune componenti.
Un episodio che riaccende l’allarme sul territorio, già teatro nelle scorse settimane di un analogo furto avvenuto nell’area di piazzale Dalla Chiesa. Le infrastrutture dedicate alla mobilità sostenibile sembrano essere diventate un bersaglio ricorrente per vandali e ladri, con danni economici e disagi per gli automobilisti che utilizzano il servizio.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews