NBA, morto Brandon Clarke: il giocatore dei Memphis Grizzlies aveva 29 anni

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I Memphis Grizzlies hanno annunciato la scomparsa di Brandon Clarke, giocatore con 7 anni di esperienza in NBA e 309 partite in carriera. Le cause della morte non sono state divulgate. Il canadese, alle prese con molti infortuni nelle ultime stagioni, aveva 29 anni.

A inizio aprile Clarke era stato arrestato in Arkansas con accuse a suo carico per mancato rispetto dei limiti di velocità e il possesso e il traffico di sostanze stupefacenti. Clarke era stato fermato dagli agenti che fanno capo allo Sceriffo di Cross County e trasportato nella prigione locale, venendo poi rilasciato su cauzione un giorno dopo.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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