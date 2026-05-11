Nuovo incendio allo stadio comunale di Marano: rogo all’interno di un locale della struttura chiusa da anni

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Nuovo episodio di vandalismo e degrado allo stadio comunale di Marano, chiuso ormai da circa cinque anni e già in passato teatro di incendi, danneggiamenti e incursioni abusive.
Nelle ultime ore, un nuovo rogo si è sviluppato all’interno di un locale della struttura sportiva, da tempo in stato di abbandono e progressivamente devastata da atti vandalici e incursioni di incivili. Vigili del fuoco sul posto.
L’impianto, un tempo punto di riferimento per lo sport cittadino, versa da anni in condizioni critiche, tra degrado, devastazioni e continui episodi di danneggiamento.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews