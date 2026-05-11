Danza, trionfo del Centro Studi Danza di Marano ad Aversa: campionesse Ruggiero e Ponticelli

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Il Palazzetto dello Sport di Aversa è diventato, in queste giornate, il teatro di un’importante vetrina nazionale per l’arte della danza. Il Campionato Nazionale ha visto il Centro Studi Danza di Marano della direttrice Dora Vicchiariello coadiuvata dal maestro Giovanni Lampitelli confermare la propria reputazione di eccellenza artistica. Non si è trattato semplicemente di una competizione sportiva, ma di una manifestazione che ha trasformato la disciplina e la passione in un linguaggio universale, elevando la performance a tributo culturale.

I risultati ottenuti dalle allieve testimoniano un livello tecnico elevato e una preparazione rigorosa. In vetta alla classifica si sono posizionate Annagioia Ruggiero e Flavia Ponticelli, entrambe campionesse nelle rispettive categorie. A chiudere il podio, la coppia formata da Mattia Gabriel Butto e Chloe Prezioso, che ha conquistato il terzo posto, dimostrando la versatilità del metodo didattico della scuola e la sua capacità di formare talenti pronti a brillare sui principali palcoscenici italiani.

Questi traguardi vanno oltre la sfera strettamente agonistica, rappresentando un segnale di vitalità per l’intera comunità. In un contesto sociale spesso segnato da incertezze, il successo del Centro Studi Danza riafferma il ruolo cruciale dell’arte come motore di coesione e rinascita. L’eccellenza artistica, infatti, si conferma un pilastro fondamentale per una città che desidera mantenersi operosa, rigogliosa e culturalmente attiva, offrendo alla collettività una prospettiva di sviluppo e identità condivisa.

Michele Izzo













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