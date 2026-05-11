Taekwondo, dominio totale dei Cangurotti a Giugliano: 32 medaglie e 11 ori

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Non chiamatelo semplicemente torneo. Quello andato in scena nel weekend a Giugliano, valevole per il circuito Interregionale, è stato un vero e proprio “clinic” di Taekwondo impartito dai ragazzi del Maestro Giuseppe Napolano. Se il Taekwondo è l’arte dei calci in volo, la flotta dei Cangurotti ha deciso di non atterrare mai, restando sospesa in una dimensione di superiorità tecnica e fisica che ha lasciato le briciole agli avversari provenienti da tutto il territorio. Il tabellino finale recita una cifra che fa venire i brividi ai competitor: 32 medaglie totali. Un bottino che non è figlio del caso, ma di una programmazione scientifica. La “cantera” di Napolano si è presentata all’appuntamento come una corazzata d’acciaio, capace di unire l’estetica del gesto tecnico alla ferocia agonistica necessaria per dominare l’area di combattimento.

🥇 UNDICI “RE” SUL TRONO D’ORO: SUPREMAZIA ASSOLUTA Il gradino più alto del podio è stato terreno di conquista per ben undici atleti che hanno trasformato le finali in esibizioni di forza. Dalle categorie giovanili a quelle senior, è stato un martellamento continuo: precisione da cecchini, potenza devastante ed eleganza tattica sono state le chiavi per scardinare ogni difesa. Undici medaglie d’oro che certificano una leadership indiscutibile a livello interregionale: quando i Cangurotti allacciano il caschetto, per gli avversari lo spazio di manovra si azzera.

🥈 ARGENTO VIVO: CUORE E FINALI EPICE Sono state nove le finali terminate con un argento di altissimo profilo. In un contesto interregionale così competitivo, sfiorare il successo assoluto è segno di una maturità sportiva già formata. Questi ragazzi hanno dato vita a battaglie epiche, cedendo solo per dettagli minimi, dimostrando una grinta d’acciaio che promette scintille per i prossimi impegni nazionali.

🥉 BRONZI DI PESO: IL MURO CANGUROTTO A completare il quadro di una giornata memorabile, sono arrivate dodici medaglie di bronzo in categorie spesso affollate e tecnicamente proibitive. Non sono piazzamenti di consolazione, ma medaglie strappate con i denti in pool dove ogni incontro era una trappola. Un segnale chiaro: la squadra non ha solo punte di diamante, ma una base solidissima capace di portare quasi l’intero collettivo a medaglia.

🎖️ GLI INDOMABILI: OLTRE IL PODIO Il DNA di una squadra si vede anche da chi, pur non mordendo il metallo, onora la competizione fino all’ultimo respiro. Diversi altri combattenti hanno vestito la divisa con orgoglio, lottando su ogni pallottola di energia e uscendo dal quadrato a testa altissima. Per loro, l’appuntamento con il podio è solo rimandato, ma lo spirito mostrato è quello dei veri guerrieri.

📊 IL COMMENTO TECNICO Il successo di Giugliano non è solo una questione di bacheca. Il segreto dei Cangurotti risiede in un mix esplosivo di preparazione atletica d’avanguardia e una mentalità vincente che sembra ormai automatizzata. Mentre le altre società studiano contromisure, i ragazzi di Napolano hanno già sferrato il colpo decisivo. Con 32 medaglie complessive e 11 titoli portati a casa, la festa è totale. Il Maestro guarda già oltre: perché per chi ha imparato a dominare l’aria, il cielo non è un limite, ma il punto di partenza. dammi titolo efficace













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