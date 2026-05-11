Napoli. Nuova operazione per la 53enne: rimosse le pinze dimenticate nell’addome

Condividi

Visite: 46

81 Visite

È stata sottoposta a un nuovo intervento chirurgico, ora sta bene e può finalmente tornare a sperare in una vita normale la donna di 53 anni che, dopo un’operazione di addominoplastica, si è ritrovata con un paio di pinze dimenticate nell’addome dai chirurghi.

Una vicenda sconcertante, ai limiti dell’incredibile, che ha inevitabilmente aperto la strada a un’indagine giudiziaria. La paziente, infatti, due giorni fa ha formalizzato una denuncia alla polizia, chiedendo che venga fatta piena luce su quanto accaduto.

Dopo mesi di sofferenze e accertamenti, la donna è stata operata per rimuovere lo strumento chirurgico lasciato all’interno del corpo. Le sue condizioni sono buone e non sarebbe in pericolo di vita.

Ora saranno gli investigatori a ricostruire ogni fase dell’intervento e ad accertare eventuali responsabilità mediche.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti